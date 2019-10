Das Abdullah-Zentrum: Eine Plattform des Dialoges

Das Abdullah-Zentrum bietet seither eine Plattform des Dialoges, die sich nicht zuletzt durch ganz besondere Diskretion auszeichnet. Hier können Menschen und damit Staaten miteinander reden, die das selbst bei der UNO in New York niemals könnten, weil sie fürchten müssten, auf dem Gang gemeinsam gesehen zu werden. Außerdem ist das Abdullah-Zentrum eine muslimische Initiative, das verleiht ihm in der heiklen Nahostregion Gewicht.