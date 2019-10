Pfefferstaub löste Großeinsatz in Deutschland aus

Drohbriefe mit einem mysteriösen weißen Pulver haben am Montag die Polizei in zwei deutschen Bundesländern in Atem gehalten. Bei der Staatsanwaltschaft in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) löste die Substanz sogar Atemwegsreizungen bei mehreren Angestellten aus. Zumindest in diesem Fall handelte es sich aber lediglich um Pfefferstaub aus sogenannten Pfefferkugeln, weshalb Entwarnung gegegen werden konnte.