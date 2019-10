Abstimmungsfehler: Anzeige gegen FPÖ-Politikerin

Anzeige für Anwalt „einzige Möglichkeit des Handelns“

Ein Wiener Rechtsanwalt will diesen Abstimmungsfehler allerdings nicht hinnehmen und brachte nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien ein. Der Anzeiger sei ein „Organ der Rechtspflege“, hieß es in einer Aussendung. Als solches „ist der Anzeiger verpflichtet, Mängel in der Rechtspflege bei der zuständigen Stelle anzuzeigen“. Die Sache habe ihn als normalen Bürger gestört, deshalb die Anzeige, wie der Jurist gegenüber der „Krone“ seine Anzeige erklärte. Und er habe es als „einzige Möglichkeit des Handelns“ gesehen, wie er sagt.