Gladbach-Fan: „Polizei prügelte auf Kinder ein“

Wie schon beim letzten Auswärtsspiel in der Europa League in Istanbul hatten die Fans von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag beim AS Rom trotz des glücklichen Ausgleichs kurz vor Schluss wenig zu lachen. Wie der Verein selbst mitteilte, sei die italienische Polizei „mit für deutsche Verhältnisse überzogener Härte“ gegen die Anhänger vorgegangen - wir berichteten. Nun klagt ein Fan, dass sogar Frauen und Kinder verprügelt worden seien.