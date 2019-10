Pkw gegen Kleinbus: Crash mit vier Verletzten

Gegen 07.20 Uhr fuhr der 21-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B73 Kirchbacher Straße in Richtung Glatzau. In Ziprein kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem von einer Gemeindestraße kommenden Kleinbus-Lenker (61) aus dem Bezirk Leibnitz. Dieser bog kurz zuvor von Tagensdorf kommend in die B73 ein. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker, als auch ihre Beifahrer im Alter von 19 und 61 Jahren erlitten teils schwere Verletzungen. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Feldbach-Fürstenfeld, Standort Feldbach, geflogen.