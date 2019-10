Auf dem Teller statt im Müll

Über die praktische App kann man mit wenigen Klicks in über 30 Linzer Betrieben Lebensmittel vor der Mülltonne retten und stattdessen mit nach Hause nehmen. Einfach das Essen auswählen, über die App zahlen und Überraschungssackerl abholen. Tagtäglich gibt es andere Angebote. Der Standort Linz wurde als zweite österreichische Stadt bewusst ausgewählt. „Die Nachfrage über die Social Media Kanäle war besonders bei den Linzer Betrieben groß“, erzählt Österreich-Chef Georg Strasser. So nehmen schon Naturbackstube Honeder, Nordsee, dean&david, deli Linz und viele andere Linzer Lokale teil. „Die App ist für jeden der mithelfen will, der Umwelt etwas Gutes zu tun. Egal ob Student, Pensionist, Familie oder Angestellter, hier kann jeder seinen Beitrag leisten“, so Strasser. Das nächste große Ziel ist es, Kooperationen mit Supermärkten zu ermöglichen. Die günstigen Preise bei hochwertigen Produkten sind ein zusätzlicher Anreiz, das Handy in die Hand zu nehmen und es selbst einmal auszuprobieren.