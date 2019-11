Diese Stars sind in den Jungbrunnen gefallen

So wie für viele Fans scheint es auch für Talkmasterin Ellen DeGeneres unglaublich, wie alterslos der Frontman der Band Thirty Seconds to Mars noch immer ausschaut. Deshalb ließ sie Leto in ihrer Show einmal sogar anhand alter Fotos raten, wie alt er zu dem Zeitpunkt war, als diese jeweils geknipst wurden. Und da schau her: Das ging mächtig in die Hose!