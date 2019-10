Bewag-Prozess endet mit Paukenschlag: Freisprüche!

„Krone“-Leser kennen die Vorgeschichte: Der Windpark war ein 50-Millionen-Projekt, für das man einen starken Partner hatte: die Hochegger Kommunikation. Zuständig war angeblich nicht der aus ähnlichen Verfahren bekannte Peter Hochegger, sondern Bruder Paul. Noch ehe ein einziger Spatenstich getan war, floss viel Geld: 1,26 Millionen Euro, die mit Zwischenstation auf Zypern auf einer Bank in Liechtenstein landeten. In der Affäre war der frühere Bewag-Chef Hans Lukits 2017 zu 21.600 Euro Geldstrafe und 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Drei Mitangeklagte hatten ebenfalls Geld- und bedingte Freiheitsstrafen ausgefasst. Doch der Oberste Gerichtshof hob - wie berichtet - heuer einen Teil der Schuldsprüche auf und verwies das Verfahren zurück an das Landesgericht Eisenstadt.