Organ-Krimi: „Patienten werden gleichbehandelt“

„Völlig legaler Prozess“

Klar sei, dass das Wiener AKH den Krankenversicherungen der ausländischen Patienten die Kosten für die Eingriffe in Rechnung stelle. Das können je nach Krankenhausaufenthaltsdauer 70.000 oder 100.000 Euro sein. Die Abrechnungen seien völlig transparent. „Das Ärzteteam erhält für den enormen Mehraufwand solcher Aktionen 17.000 Euro. Davon erhalte ich als Leiter 20 Prozent, obwohl ich laut Gesetz 40 Prozent verlangen könnte. Zwölf Prozent bekommt das AKH als Beitrag zur Infrastruktur. Der Rest, also so an die 65 Prozent, geht an das gesamte Team. Das ist ein völlig legaler Prozess. Außerdem bezahlen ausländische Patienten die Transplantation nicht selber, weil sie von den nationalen Versicherungen getragen wird“, erklärte Klepetko.