Organspenden: Schwere Vorwürfe gegen Wiener AKH

Offizielle Reaktion

Die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien reagierten am Samstag prompt auf die Vorwürfe. Man distanziere sich „von Anschuldigungen auf Basis unvollständiger Informationen und unlegitimiert weitergegebener, interner Unterlagen und Daten. In jedem Fall werden die erhobenen Vorwürfe äußerst ernst genommen und einer weiteren Prüfung unterzogen“, heißt es in einer Aussendung. Nachsatz: „Die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien halten selbstverständlich alle international vereinbarten Regularien ein.“