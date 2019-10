Längster Nonstop-Flug der Welt in Sydney gelandet

Die Maschine sei am Freitagabend (Ortszeit) am John F. Kennedy Airport in New York gestartet und am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Sydney gelandet, teilte die Airline mit. „Dies ist eine wirklich bedeutende Premiere für die Luftfahrt“, sagte Qantas-Chef Alan Joyce. Er hoffe, dass damit künftig „die Reise von einer Seite der Welt zur anderen“ beschleunigt werde.