Pistole gefunden: Bub (2) erschoss sich selbst

Die 26-jährige Mutter des zweijährigen Anthony war am Mittwoch laut der Polizei von Indianapolis kurz auf die Toilette gegangen, während ihr Sohn ferngesehen habe. Als das Kleinkind in dem Zimmer allein gelassen worden sei, habe es eine geladene Pistole gefunden, den Abzug betätigt und sich selbst in den Kopf geschossen.