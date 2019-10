Ukrainerin sticht Mühlviertler Messer in den Bauch

Schon wieder ein Angriff mit einem Messer im Mühlviertel. Drei Tage nach dem Mordversuch und Raubmord in Wullowitz stach in Haslach an der Mühl eine 45-jährige Ukrainerin ihren Lebensgefährten (50) mit einem Fleischmesser nieder. Eine Nachbarin wurde zur Lebensretterin für das Opfer.