Falscher Kripobeamter versuchte Geld abzuzocken

„Wir können nur immer wieder betonen, kein Geld zu überweisen und schon gar nicht persönlich zu übergeben“, so ein Kriminalbeamter. Außerdem auch am Telefon nach der Dienstnummer fragen und dann bei der Polizei rückfragen, wenn man sich wirklich Sorgen macht, dass ein Angehöriger vielleicht doch verunfallt sei. Und Geldforderungen gibt es von Seiten der Polizei nach einem Unfall sowieso nicht und schon gar nicht am Telefon.