Messerattacke: 21-Jähriger sticht auf Hals ein

Ein 21-jähriger Kärntner ist am Sonntag gegen 5.00 Uhr in Stall im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau) von einem Gleichaltrigen mit einem Messer schwer am Hals verletzt worden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt, berichtete die Polizei. Der Vorfall passierte bei einer Festveranstaltung. Das Opfer der Messerattacke wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.