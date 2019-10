Eine Theaterkasse in der Theatergasse

„Für uns ist das eine einmalige Sache – wir können hier in unmittelbarer Nähe zum Theater unseren Abo- und Einzelkarten-Verkauf bündeln“, sagt Bernhard Utz. Der kaufmännische Direktor ist hocherfreut: In gut sieben Monaten wurden die Geschäftslokale im Altstadthauses aus dem 16. Jahrhundert umgebaut – ganz nach Wunsch des Theaters. „Auch im Internet-Zeitalter ist Beratung wichtig. In der Übergangsphase bleiben auch die Kassen im Haus offen“, so Utz. Die Eigentümer – also die Spängler Bank und zwei Miteigentümerinnen – haben tief in die Tasche gegriffen: „Wir haben einen sechsstelligen Betrag investiert, die Räumlichkeiten waren auf dem Stand der 50er Jahre“, sagt Spängler-Bank Vorstand Rudolf Oberschneider. Warum das Theater die 175 Quadratmeter beziehen darf? „Die Nähe zum Haus und der Nutzen für Theaterbesucher waren entscheidend“, so Oberschneider, der die Mietdauer nicht verraten will.