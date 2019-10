Zeitung nimmt Werbebild und sagt, es sei Josef B.

Näherer Betrachtung hielt dieser „Report aus den Niederlanden“ aber nicht stand. So deckte „Heute“-Chefredakteur Christian Nusser via Twitter auf, dass der von „oe24“ präsentierte „Sekten-Josef“ ein Schwindel war. Ein recht billiger noch dazu, das entsprechende Agenturbild „Man Camping In Nature Making Fire With Wood Stick Friction By Hands“ ist etwa bei „CanStockPhoto“ für wenige Euro zu erstehen.