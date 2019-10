Dschihad-Prozess: Sieben Jahre Haft für Prediger

Die Verteidigung hielt ihre Schlussplädoyers am Mittwochabend beziehungsweise Donnerstagfrüh. „Es fehlt an Beweisergebnissen“, meinte einer der Anwälte. Der angeklagte Imam habe nie jemanden radikalisiert und für den Kampf der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) angeworben, sondern im Gegenteil „andere vor dem Kampf für den IS gewarnt.“