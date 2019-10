Ehemaliger KZ-Wächter (93) muss vors Jugendgericht

Der 93-Jährige bekannte sich zu seiner Vergangenheit als SS-Wachmann. Er sei im Sommer 1944 als 17-Jähriger zur Wehrmacht eingezogen worden und habe dann, weil er nicht kriegsverwendungsfähig war, den Marschbefehl nach Stutthof bekommen, sagte sein Verteidiger am Donnerstag in Hamburg. In der Erklärung, die sein Anwalt vortrug, betont D., dass er „nicht freiwillig“ in die SS eingetreten sei. Er habe sich den Dienst im Konzentrationslager auch nicht ausgesucht.