Neue Luxusanlage am Ossiacher See geplant

Obwohl der Aichelberghof in Annenheim direkt am Ossiacher See in bester Lage liegt, steht er seit Jahren leer. Nun hat der Gemeinderat grünes Licht für eine Umwidmung gegeben und damit ein Millionenprojekt beschlossen. Die Anlage soll ab 2020 zu einem Vier-Sterne-Hotel umgebaut werden.