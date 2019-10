Ungarn befürwortet Militäroffensive der Türkei

Als einziges Land innerhalb der Europäischen Union befürwortet Ungarn die weltweit kritisierte Militäroffensive der Türkei in der Kurdenregion in Syrien. Es sei „im nationalen Interesse Ungarns“, dass die Türkei „die Migrationsfrage in Richtung Syrien löst und nicht in Richtung Europa“, erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Dienstag.