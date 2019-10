„Kein IS-Kämpfer kann Nordosten Syriens verlassen“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist internationalen Sorgen entgegengetreten, dass die türkische Offensive in Nordsyrien gefangenen Kämpfern der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) die Flucht erlauben werde. „Wir werden sicherstellen, dass kein Kämpfer des IS den Nordosten Syriens verlassen kann“, versicherte der türkische Präsident in einem Kommentar, der am Dienstag im „Wall Street Journal“ veröffentlicht wurde.