Was Sie beim Online-Dating beachten sollten

Nicht gleich mit nach Hause gehen

Will man jemanden besser kennenlernen, geht das am besten durch Schreiben oder Telefonieren. „Dann kann man sich an einem öffentlichen Ort mit vielen Leuten treffen“, rät Schume. Gleich mit in die Wohnung oder ins Auto steigen sollte man aber nicht. Wenn es dann dazu kommt, sagt man am besten einem Bekannten, wo man sich aufhält.