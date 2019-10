Unbekannte versuchten Salzburgerin zu erpressen

In einem Schreiben an eine Salzburgerin (61) forderten unbekannte Täter am Montag rund 9000 Euro in Bitcoins. Bei Nichtbezahlung drohten sie mit der Veröffentlichung eines Videos, das die Frau beim Besuch einer nicht jugendfreien Internetseite zeige, obwohl sie dazu keinen Zugang habe. Die Salzburgerin erstattete daraufhin Anzeige.