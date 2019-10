Fallschirm-Drama: „Sind fassungslos und traurig“

„So eine Tragödie hat es in unserer 52-jährigen Vereinsgeschichte noch nie gegeben“, ist Walter Gupfinger, Obmann des Union Fallschirmspringerclubs Linz, geschockt. Zwei Mitglieder sind, wie berichtet, bei einem Absprung am Samstag in Wels gestorben. Sie dürften im freien Fall kollidiert und bewusstlos abgestürzt sein.