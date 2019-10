Illegale Beschäftigte: Razzia in Graz gescheitert

Gab es eine undichte Stelle? Das fragt man sich nach einer groß angelegten Razzia gegen eine serbische Baufirma und illegale Beschäftigte in Graz. Die Polizei rechnete mit mindestens 30 Festnahmen, am Ende gab es gerade einmal drei. Möglicherweise war die verdächtige Firma zuvor in ihrem Heimatland vorgewarnt worden.