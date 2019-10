Die Basilika brennt! Groß-Übung in Mariazell

„Die Basilika brennt, mehrere Menschen befinden sich noch im Dachbodenbereich. Arbeiten haben den mittleren Dachstuhl des Gotteshauses in Flammen gesetzt“ - so definierte sich die Großbrand-Annahme am Freitag bei und in der Basilika in Mariazell. „Innenangriff mit Mentschenrettung solange möglich, Vorbereitung des Außenangriffs mit der dafür benötigten Wasserversorgung“ lautet die doppelte Strategie der 140 Feuerwehrleute von 13 Feuerwehren aus den Bereichen Bruck an der Mur, Mürzzuschlag und dem benachbarten Niederösterreich.