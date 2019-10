Saisonstart ohne Veith! Karriereende stand im Raum

Die zweifache Gesamt-Weltcupsiegerin gab sich am Freitag optimistisch, es auch an die Weltspitze zurück schaffen zu können. Von ihrem Idealbild ist sie, die bisher nur individuell trainiert hat, derzeit einige Schritte entfernt. „Aber ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die Schritte kommen. Das Knie hat sich an steigende Belastungen gewöhnt und nicht reagiert.“