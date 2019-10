Ekaterina Degot: „Wir wollen Graz verändern“

Bevor am Sonntag um 16 Uhr das Festival mit einer Diskussion „Zur Dialektik von Genuss und Ideologie. Die Weinstraße zwischen Nazis und Putin“ im Schloßberghotel in Graz zu Ende geht, zeigen sich Degot und der kaufmännische Leiter, Dominik Jutz, durchaus zufrieden mit dem herbst-Verlauf. Bis Donnerstagabend wurden im Grand-Hotel-Abyss-Parcours, im Parallelprogramm, bei stubenREIN und musikprotokoll etwa 43.000 Besucher gezählt. Für die endgültige Bilanz erwartet man sich etwas weniger Besucher als im Vorjahr. Gestiegen ist das Interesse am Festival in Wien (21 Prozent der Besucher kamen von dort), Deutschland (elf Prozent) und Slowenien (vier Prozent). Und: Die größte Publikums-Gruppe ist unter 35 Jahre alt.