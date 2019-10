Bessere Unterstützung für Menschen mit Behinderung

Aufholbedarf gibt es etwa noch bei grundlegenden Dingen: Laut Christian Schober von der Wirtschaftsuniversität Wien ist derzeit nicht einmal bekannt, wie viele Menschen mit Behinderung es aktuell gibt - weder im Burgenland noch in Österreich. Die Universität soll das und viel mehr bei einem Projekt erheben, für das nun der Startschuss fiel. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen selbst, ihre Wünsche und Anliegen sollen am Ende in ein eigenes Gesetz einfließen.