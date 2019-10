Selenskyj stellte mit Pressekonferenz Rekord auf

Pressekonferenz in angesagtem Food-Court in Kiew

Der ukrainische Präsident hielt die Pressekonferenz mit Hunderten Medienvertretern in einem angesagten Food-Court in Kiew ab. Journalisten setzten sich abwechselnd zu Selenskyj an einen großen Tisch, um Fragen zu stellen. Der Präsident äußerte sich zu Themen wie dem Konflikt in der Ostukraine, dem Verhältnis zu Russland - und natürlich seinem Telefonat mit Trump, das im Mittelpunkt der Ukraine-Affäre in den USA steht.