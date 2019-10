Für SAK und FC Pinzgau ein Konkurrent weniger

Der Zulassungsworkshop am 23. Oktober in Wien ist das erste Treffen der Aufstiegskandidaten in die 2. Bundesliga. Wo aus Salzburg die Regionalliga-Leader SAK und FC Pinzgau fix dabei sind. Und aus Vorarlberg der dominierende Dornbirner SV. Der will rauf – doch von der Infrastruktur ist der Dorfklub ohne Sitzplatztribüne und Flutlicht weiter entfernt von Profifußball als San Marino vom Europameistertitel. Der erste Verfolger, die Altach Amateure, wären gefährlicher, weil sie die Infrastruktur ihres Bundesligisten nutzen könnten. Doch in Altach brennt nicht erst seit dem 0:6 in Salzburg der Hut. Da gibt’s andere Sorgen, ist der Aufstieg der „Fohlen“ absolut kein Thema.