Drei Städte, drei Feste: Salzburg feiert das Leben

„Ideal ist das sicher für niemanden“

Nicht nur in der Mozartstadt feierte man am Wochenende das Leben. In Hallein stieg am Samstag das schon traditionelle Stadtfest. Laut Veranstalter und Tourismusverbandschef Rainer Candido kamen knapp 13.000 Besucher in die Altstadt. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. „Das Wetter war perfekt. Wir konnten gut neben dem Fest in der Stadt Salzburg bestehen.“