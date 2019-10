Jungstar Gauff als „Lucky Loser“ in 2. Linz-Runde!

Eigentlich war sie etwas überraschend in der zweiten Qualifikations-Runde ausgeschieden - doch Cori „Coco“ Gauff hat ihre nächste Chance genutzt! Das 15-jährige Riesentalent aus den USA rutschte am Dienstag beim „Upper Austria Ladies“ in Linz wegen einer Verletzung von Maria Sakkari (GRE-6) in den Hauptbewerb, Gauff rang in der Folge Stefanie Vögele (SUI) 6:3, 7:6(3) nieder.