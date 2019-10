„Meine Kinder können nun ihr Leben gestalten“

König Carl XVI. Gustaf gab am Montag in einem Kommuniqué bekannt, dass fünf seiner sieben Enkelkinder nicht mehr länger dem schwedischen Königshaus angehören und keine Hoheiten mit Verpflichtungen und Rechten mehr sind. Davon betroffen sind die beiden Söhne von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sowie die drei Kinder von Prinzessin Madeleine. Diese wandte sich nun auf ihren Social-Media-Kanälen an die Öffentlichkeit und zeigte sich glücklich über diese Entscheidung.