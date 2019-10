Madeleines Kinder verlieren königlichen Status

Mit Kindern in den USA

Madeleine lebt zudem mit ihrer Familie nicht mehr in Schweden, sondern in Florida. Für die jüngste Tochter des Königs ist der Schritt gewisserweise auch eine Erleichterung. Um den Status der Kinder aufrecht zu erhalten, hätte sie mit der Familie in ihre Heimat zurückziehen müssen, sobald die älteste Tochter Leonor schulpflichtig ist. Diese hätte in Schweden zur Schule gehen müssen. Nun können sich Madeleine und ihr Mann aussuchen, wo die Kinder die Schulbank drücken.