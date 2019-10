Panne bei Post vermiest Freude über Autokauf

„Ich hätte wegen eines Autokaufes eigentlich einen Termin bei meiner Versicherung gehabt und habe mir dafür den Typenschein per Post schicken lassen“, ärgerte sich der völlig aufgebrachte Innsbrucker unlängst im Gespräch mit der „Krone“. Denn den Termin bei seiner Versicherung musste der Neo-Autobesitzer wieder absagen, der Typenschein schien nämlich verschollen. „Der Absender hat mir das Kuvert extra für 9,73 Euro per EMS zugeschickt. Der Service würde eigentlich garantieren, dass die Sendung am nächsten Werktag bis spätestens 12 Uhr zugestellt wird“, informierte sich der 50-Jährige.