Deutsch: „Wähler wusste nicht, wofür SPÖ steht“

Die SPÖ muss sich nach der historischen Niederlage bei der Nationalratswahl (21,2 Prozent, minus 5,68 Prozentpunkte) neu orientieren. Doch mit wem und wohin? Intern ist längst ein Richtungsstreit ausgebrochen, die Töne werden rauer. Vor allem der neue Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der als Wahlkampfmanager von vielen SPÖ-Funktionären hauptverantwortlich für die Wahlniederlage gemacht wird, ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. „Das Ergebnis ist dramatisch, daran gibt es nichts zu beschönigen. Am Erneuerungsprozess der Partei führt kein Weg vorbei“, sagte Deutsch am Freitagabend in der „ZiB 2“. Der Hauptgrund der Niederlage habe ihm zufolge darin bestanden, dass der Wähler nicht in ausreichendem Maße wusste, wofür die SPÖ steht. Man werde daher bereits in der nächsten Woche gemeinsam mit den Bundesländern die Probleme analysieren.