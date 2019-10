Nach Chaos in Graz: Keiner übernimmt Verantwortung

Nächste Herausforderung am 7. November

Die Messe Graz als Betreiber der Merkur Arena wollte am Freitag keine Stellungnahme abgeben und sieht die alleinige Verantwortung für das Verkehrschaos bei der Polizei. Von der Stadt Graz wiederum hieß es, die Verkehrssituation werde nun evaluiert. Veranstalter und auch die Verkehrsplaner der Stadt seien künftig auch gefordert, schon am 7. November steht das nächste Europacup-Spiel des WAC in der Merkur-Arena am Programm. Der Gegner ist mit Istanbul Başakşehir nicht weniger brisant als die Italiener...