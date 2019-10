Neuer Hochwasserschutz sorgt für mehr Sicherheit

„Das ist nur, was uns gesetzlich zusteht, und kein Cent mehr“, so Ortschef Bernd Strobl (VP). Deshalb sehe er auch keine Veranlassung, bei der heutigen feierlichen Eröffnung und Segnung des Hochwasserschutzes den zuständigen Landesrat Heinrich Dorner oder sonst einen Vertreter der Landesregierung einzuladen. Ganz im Gegenteil: Strobl hat Dorner explizit als unerwünscht erklärt. In der Landesregierung löst das nur Unverständnis aus. Denn man habe gerade im konkreten Fall besonders tief in die Tasche gegriffen.