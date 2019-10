James Franco ließ Schülerinnen nackt vorsprechen

In Kursen hätten sie Schülerinnen etwa dazu gedrängt, nackt vorzusprechen und an simulierten Sexakten teilzunehmen, bei denen er den in der Branche üblichen Genitalien-Schutz aus Plastik von den Darstellerinnen entfernte, um Oralsex an ihnen zu simulieren. Die Schule hätte junge, unerfahrene Frauen beruflich und sexuell ausgenützt.