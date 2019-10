Hollywood-Happy-End für obdachlose U-Bahn-Sängerin

Hasselhoff-Produzenten will „Engelsstimme“

Dank des Polizisten, der ihren Gesang gefilmt hatte, hat sich ihr Leben schlagartig wieder zum Guten gewandt. Das Twiter-Video von „Emily the Opera Singer“ ging prompt viral. Zahlreiche staunende Zuhörer kommentierten begeistert und sprachen von einer „Engelsstimme“. Stars wie Broadway-Star Kristin Chenoweth boten ihre Hilfe an, der Frau einen Job in der Musikbranche zu beschaffen. Den braucht Zamourka jetzt nicht mehr.