Der Flachgau ist türkiser als das Land

Im Tennengau schnitt die ÖVP mit 48,3 Prozent ebenfalls leicht besser ab als landesweit. Die SPÖ konnte mit 17,8 Prozent Platz zwei vor der FPÖ (13,6 Prozent) über die Ziellinie retten. Auffallend das Ergebnis in Hallein: Die ÖVP lag mit 36,5 Prozent gleich um zwölf Prozent vor der SPÖ (24,5 Prozent). Bei der Gemeindevertretungswahl am 10. März hatten noch 37,5 Prozent in der Keltenstadt rot gewählt. Grüne und Neos erreichten im Tennengau 10,5 bzw. 7,4 Prozent - jeweils knapp weniger als im Landesschnitt.