Tote und Verletzte bei Frontalkollision zweier Pkw

Die 66 Jahre alte Lenkerin eines Fahrzeugs auf der Gegenfahrbahn wurde beim Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die 68-jährige Unfalllenkerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Notarzthubschrauber in den Med Campus III geflogen. Die B1 war wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt.