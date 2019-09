Wandel: „Gestehen Superreichen Vermögen nicht zu“

Das „Zukunftsprogramm“, wie Fayad Mulla das Wahlprogramm von Wandel nennt, wird von vielen Kritikern als „utopisch“ bezeichnet. „Immer mehr Leute spüren, dass ihr Wohlstand und Lebensstandard schon lange nicht mehr steigt. Das sieht man an den Reallöhnen und an den steigenden Mietpreisen, die immer mehr vom Einkommen auffressen“, so der Spitzenkandidat.