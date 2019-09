Steuerlast: Steirer blechen 6,5 Milliarden Euro

Runter mit den Steuern! Diese Forderung ist, Gerüchten zufolge, beinahe so alt wie die Menschheit selbst. Jetzt bringt sie Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, wieder aufs Tapet und hat dafür starke Argumente. So ist die Abgabenlast in der Steiermark in den letzten fünf Jahren um fast 18% gestiegen.