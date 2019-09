Karfreitag: Kirchen schalten Höchstgericht ein

Dass evangelische und altkatholische Gläubige am Karfreitag nicht mehr freihaben, sondern - wie alle anderen Arbeitnehmer - einen „persönlichen Feiertag“ aus dem bestehenden Urlaubskontingent nehmen müssen, sei in mehreren Punkten verfassungswidrig. Deshalb hat Synodenpräsident und Rechtsanwalt Peter Krömer mit anderen Experten einen Individualantrag ausgearbeitet, den er laut Aussendung am Donnerstag beim VfGH einbrachte.