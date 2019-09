Dubioser Fall von Welpenschmuggel aufgeflogen

Frau: „Hätte auf die Hunde aufpassen sollen!“

Laut den Angaben der Riederin, aus deren Wohnung die Welpen abgeholt wurden, seien dieser die Hunde zunächst von einem ausländischen Paar auf der Straße zum Kauf angeboten worden, was in Österreich verboten ist. Als sie dies ablehnte, sei sie gefragt worden, ob sie für zwei bis drei Stunden auf die Hunde aufpassen könne, man hätte etwas zu erledigen und wolle sie nicht im heißen Auto lassen. Nachdem sie einwilligte, hätte sie nie mehr etwas von den beiden gehört. Nach zwei bis drei Tagen sei ihr die Sache über den Kopf gewachsen und sie hatte sich an den örtlichen Tierschutzverein gewandt, der wiederum die Pfotenhilfe und die Behörden informierte.