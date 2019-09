Dutzende Tote nach schwerem Erdbeben in Pakistan

Ein schweres Erdbeben in Pakistan hat mindestens 38 Tote gefordert. 37 Menschen kamen im nordöstlichen Bezirk Mirpur in der Region Kaschmir ums Leben, ein weiteres Todesopfer wurde in der östlichen Provinz Punjab verzeichnet, sagten lokale Behördenvertreter am Mittwoch. Außerdem seien mindestens 478 Menschen verletzt worden. 150 von ihnen schwebten in Lebensgefahr.