Mutter und Baby nach Einnahme von Präparat tot

Eine 28-jährige Frau und ihr neugeborenes Kind sind in Deutschland nach Einnahme eines Glukosepräparats aus einer Apotheke an multiplem Organversagen gestorben. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass dem Mittel, welches in einer Kölner Apotheke hergestellt wurde, eine toxische Substanz beigemischt war. Exekutive und Stadt haben nun eine Warnung an Kunden der Apotheke herausgegeben. Personen, die vor Bekanntwerden der Todesfälle das gleiche Mittel zur Feststellung des Diabetes-Wertes gekauft hatten, sollen sich bei der Polizei melden.